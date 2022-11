Mühlviertler stürzte auf Baustelle drei Meter ab

Ein 46-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung zog sich bei einem Sturz aus etwa drei Metern Höhe schwere Verletzungen zu. Der Mühlviertler war alleine auf einer Baustelle im Gemeindegebiet von Hagenberg im Mühlkreis (Bezirk Freistadt) beschäftigt, als es gegen 16:45 Uhr zu dem Unglück kam.

Nachdem er einen Baustrahler vom Dachboden des Rohbaus geholt hatte, stieg der Arbeiter durch die Dachluke hinunter. Dabei dürfte die Leiter weggerutscht sein, der 46-Jährige stürzte auf den darunter liegenden Betonboden.

Durch laute Rufe machte er seine Kollegen auf sich aufmerksam, die die Rettungskette in Gang setzten. Der Schwerverletzte wurde vom Notarzt versorgt und von der Rettung in das UKH nach Linz gebracht, teilte die Polizei am Abend in einer Aussendung mit.