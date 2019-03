Mühlviertler starteten bei Masters-WM der Langläufer

BAD LEONFELDEN. Gertraud Enzenhofer erreichte bei Senioren-WM in Norwegen drei Top-10-Platzierungen.

Einmal Wettkampfluft In der Hochburg des nordischen Skisports inhalieren: Diesen Traum erfüllte sich Bad Leonfeldner Ehepaar Gerhard und Gertraud Enzenhofer (SU Eidenberg). Die beiden begeisterten Langläufer waren kürzlich bei der Langlauf Master WM in Beitostolen im Einsatz. Der Wintersport-Ort im Herzen Norwegens verfügt über ein 320 Kilometer umfassendes Loipennetz, das von Anfang Oktober bis Anfang Juni in Betrieb ist.

In diesem traumhaften Umfeld haben sich vom 6. bis 15. März mehr als 1000 Starter aus 26 Nationen getroffen, um die schnellsten Senioren-Langläufer zu ermitteln. Der älteste Teilnehmer war ein Amerikaner mit 93 Jahren.

Ein paar Altersklassen darunter, nämlich jener bis 55 Jahre, erlief Gerhard Enzenhofer im 45-km—Skatingbewerb den hervorragenden 13. Platz. Über 30 Kilometer in der freien Technik kam der Mühlviertler auf den 16. Platz und über die 10 Kilometer klassisch reichte es immerhin für Platz 19. Zudem erreichte Enzenhofer mit der österreichischen Herren-Staffel den 8. Platz.

Gleich drei Top-10-Platzierungen gelangen Gertraud Enzenhofer. Sie belegte in der Altersklasse 45 den siebenten Platz über 15 Kilometer Skating und wurde über 10 Kilometer sowie 30 Kilometer in der freien Technik jeweils Fünfte.

