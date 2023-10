Mühlviertler SOS-Kinderdorf ermöglichte 54 Kindern ein selbstbestimmtes Leben

Ein in vielerlei Hinsicht vorbildliches Sozialprojekt feiert am kommenden Mittwoch, seinen 15. Geburtstag. Das SOS-Kinderdorf Rechberg begleitet Kinder aus prekären sozialen Verhältnissen in ein selbstbestimmtes Leben als Erwachsene. Zugleich ist seine Genese einzigartig, haben sich doch an der Errichtung 2.000 Unternehmen, Vereine und private Unterstützer aus dem Bezirk Perg beteiligt.

Dieser Einsatz habe eine nachhaltige gesellschaftliche Wirkung gezeigt, sagt Gerhard Pohl, SOS-Kinderdorf-Leiter in Oberösterreich: 54 Kinder und Jugendliche sind seit 2008 im SOS-Kinderdorf Rechberg aufgewachsen. Davon wurden 13 bis zur Selbstständigkeit begleitet. Außerdem wurden im familienstärkenden Angebot 16 Familien und ihre Kinder betreut. 28 Kinder von 12 Familien konnten damit erfolgreich zu ihren leiblichen Eltern zurückkehren. Aktuell leben 20 Kinder im SOS-Kinderdorf Rechberg.

"Unsere Vision, gemeinsam mit dem Verein "Wirtschaft für Mühlviertler SOS-Kinderdorf" im Bezirk Perg begleitende Angebote für Kinder, Jugendliche und Eltern zu schaffen, die Hilfe benötigen, hat auch nach 15 Jahren nichts an Bedeutung verloren", sagt Gerhard Pohl. Deshalb orientiert sich das SOS-Kinderdorf am individuellen Bedarf: Ist es vorübergehend oder langfristig nicht möglich, dass Kinder bei ihren Familien leben, begleitet sie das Team in Rechberg in den SOS-Kinderdorf-Familien und Wohngruppen ein Stück ihres Weges. Pohl: "Manchmal brauchen Eltern nur eine vorübergehende Entlastung und Beratung."

Einen neuen, präventiven Ansatz verfolgt das SOS-Kinderdorf mit dem Eltern-Kind-Wohnen. Hier werden ganze Familien für wenige Wochen oder bis zu zwei Jahren in SOS-Kinderdorf-Wohnungen professionell begleitet. "Manchmal wachsen Eltern die Probleme über den Kopf. Man fühlt sich überlastet, kommt mit Haushalt, Erziehung und Finanzen nicht zurecht", erklärt der pädagogische Leiter Reinhold Kapusta. Mit Struktur, Ruhe und Hilfe beim Organisieren schafft das pädagogische Team von SOS-Kinderdorf eine stabile Basis, damit die Familie zusammenbleiben kann.

Neu ist auch das betreute Außenwohnen, bei dem Betreuer junge Erwachsene in ihren ersten eigenen Wohnungen unterstützen und bei Alltagsthemen helfen. Kapusta: "Damit stellen wir sicher, dass der Übergang vom SOS-Kinderdorf in ein selbstständiges Leben gelingt."

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner