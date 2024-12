Mühlviertler Schulklasse sang in ausverkaufter Münchner Olympiahalle

Die Mühlviertler "Superstars" beim Auftritt mit Tream in der Olympiahalle.

Die Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen der Sportmittelschule Bad Kreuzen hatten am vergangenen Samstag die einmalige Gelegenheit, beim großen Finale der "Biergarnitour" des Deutsch-Rappers "Tream" vor 17.000 Fans in der Olympiahalle in München aufzutreten. Sie begleiteten den Sänger als Background-Chor bei dessen Hit "Superstars".