Mühlviertler Schulklasse gewann mit Film über Eisernen Vorhang ersten Preis

Das 30jährige Jubiläum der Grenzöffnung war für die Schülerinnen und Schüler der NMS Oberneukirchen der Anlass, um sich in einem fachübergreifenden Schulprojekt im Detail mit diesem wichtigen Aspekt oberösterreichischer Zeitgeschichte auseinanderzusetzen. Dabei entstand der Film „Grenzland“, der von der 4B-Klasse als Schulprojekt beim Verein „Mahnmal Eiserner Vorhang“ eingereicht wurde. Dieses 18-minütige Video gliedert sich in sechs Teile, die verschiedene Aspekte beleuchten: Vertreibung der Sudetendeutschen, Prager Frühling, Grenzöffnung, Grenzland heute, das Grüne Band Europas sowie Grenzen und Mauern in Europa heute. Standbilder, gelesen Information und Animationen sind in diesem Video ebenso enthalten wie Audio-Sequenzen aus Zeitzeugen-Interviews, die die Schüler selbst durchgeführt haben.

Dieser große Aufwand sollte sich für die Schulklasse und ihre Lehrer auszahlen: Eine fachkundige Jury unter der Leitung von Univ. Prof. Roman Sandgruber wählte aus zahlreichen Wettbewerbsbeiträgen einige besonders gelungene Projekte aus, darunter auch jenes der NMS Oberneukirchen, die sich damit über einen ersten Preis und 500 Euro für die Klassenkasse freuen darf. Die Preise wurden bei einem Symposium im Forum der Raiffeisen Landesbank übergeben.

Der Film „Grenzland“: