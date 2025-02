Mühlviertler Schule bewirtete die Opernball-Loge des Bundeskanzlers

Das Wohl der Gäste in mehreren Ehrenlogen sowie im Gustav-Mahler-Saal lag beim diesjährigen Opernball in den fachkundigen Händen der Tourismusschule Bad Leonfelden. Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse stellten einen Teil des Servicepersonals für den Ball der Bälle.

Lesen Sie auch: Schülerinnen aus dem Salzkammergut arbeiteten beim Opernball

"Den Opernball mit dem prachtvollen Blumenschmuck, den festlichen Ballkleidern und den Tanzpaaren aus nächster Nähe zu erleben, ist ein großartiges Erlebnis. Ich habe viele Menschen getroffen, die ich bisher nur aus dem Fernsehen kannte. Davon werde ich bestimmt einmal meinen Kindern erzählen", sagt Anna Maria Zauner. Die Lackenerin war eine von 22 Jugendlichen, die die Nacht durchgearbeitet hat: "Es war mega anstrengend, aber es hat sich gelohnt."

Bildergalerie: Von Stelzer bis Klum: Gäste beim Wiener Opernball (Foto: EVA MANHART (APA/EVA MANHART)) Bild 1/33 Galerie ansehen

Nach einem gemeinsamen Frühstück in der Schule trafen die Schülerinnen und Schüler am Donnerstag kurz nach Mittag in der Oper ein. Die erste Aufgabe betraf die einheitliche Arbeitsbekleidung. Allesamt wurden sie mit Frack und Schleife ausgestattet. Dann ging es darum, den Arbeitsplatz kennenzulernen. "Das Haus ist riesig. Wir mussten uns zunächst einmal in den vielen Gängen zurechtfinden, um die Wege von der Küche und der Getränkeausgabe zu den Logen einzuprägen", schildert Zauner.

Die junge Mühlviertlerin bekam für die kommenden Stunden einen ganz speziellen Arbeitsplatz zugeteilt: die Bundeskanzler-Loge: "Ein wenig nervös war ich schon. Aber ich habe schnell gemerkt: Das sind auch nur Menschen. Der Herr Schallenberg war ausgesprochen freundlich zu uns. Er hat uns gefragt, aus welcher Schule wir kommen und wünschte uns viel Erfolg für die Arbeit."

Wie der Bundeskanzler zeigten sich auch andere Prominente von ihrer zugänglichen Seite und posierten für Erinnerungsfotos: Von Ex-Kanzler Sebastian Kurz und dem langjährigen Raiffeisen-Generaldirektor Heinrich Schaller bis zum ehemaligen EU-Kommissar Johannes Hahn und "Dancing-Star" Danilo Campisi.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Gearbeitet wurde bis zum Ball-Ende um fünf Uhr morgens – und darüber hinaus, erzählt Anna Maria Zauner: "Wir haben natürlich noch zusammengeräumt, wie sich das eben gehört." Erst um neun Uhr Vormittag wurde gestern der Bus für die Rückfahrt betreten. Müde, aber zufrieden. Apropos zufrieden: Das dürften auch die Ballverantwortlichen sein, wie Lehrer Stefan Sigmund, der die Klasse die ganze Nacht begleitete, weiß: "Wir haben bereits eine Anfrage für das kommende Jahr erhalten."

Bildergalerie: Die schönsten Bilder vom 67. Opernball (Foto: Eva Manhart (APA)) Bild 1/22 Galerie ansehen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.