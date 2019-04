Mühlviertler Schüler-BigBand gastierte in Linzer Kulturzentrum

SAXEN. Einen gelungenen Auftritt im „Kulturzentrum Hof“ absolvierte die BigBand der Musik-Mittlschule Saxen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema

Mehr zum Thema

Am Donnerstagabend vor den Osterferien trat - neben drei weiteren Schul-Bands - die BigBand der Musikmittelschule Saxen im Kulturzentrum Hof in Linz auf. Den Musikerinnen und Musikern gelang eine professionelle Darbietung ihres Könnens. Während die Bands aus den Musikmittelschulen Schwanenstadt und Hellmonsödt und aus der Mittelschule Waldhausen das Publikum mit Rock- und Popnummern das Publikum begeisterten, gelang dies den Saxenern mit klassischem BigBand Sound. Mit den Musiknummern „Flintstones“, „Wer hat an der Uhr gedreht?“, „Proud Mary“, „Tijuana Taxi“ und „Baby come back“ versetzten die Schülerinnen und Schüler mit ihrem Lehrer Karl Grillenberger das Publikum in eine ausgelassene Konzertstimmung.