Mühlviertler Schüler bewiesen exzellentes Händchen für Roboter

Einen durschlagenden Erfolg brachte die Teilnahme am internationalen First Lego League Wettbewerb 2023/24 für das Team der IT-Mittelschule Grein: Beim Regionalwettkampf im Ars Electronica Center in Linz setzten sich die technikbegeisterten Mittelschüler gleich in zwei Kategorien an die Spitze.

So konnte der von der Schülergruppe programmierte Roboter "Grein Prime" in der Königsdisziplin "Robot–Game" eindrucksvoll überzeugen. Präzision und Tempo des Roboters steigerten sich von Lauf zu Lauf und gipfelten mit der absolut besten Leistung im großen Finale. Somit gelang den Greiner IT-Mittelschule das Kunststücke, zum dritten Mal in Folge den von allen angetretenen Schulteams am meisten begehrten Siegerpokal zu erobern.

Doch es sollte nicht der einzige Triumph der Mühlviertler an diesem Tag bleiben: Mit ihrem engagierten Forschungsprojekt zum heurigen Bewerbsthema "Masterpiece" gelang es ihnen, auch noch in der Kategorie "Forschung" den Sieg davonzutragen. In Zusammenarbeit mit Edgar Grasl von "Wieselfilm" entstand in der Vorbereitung auf den Bewerb der professionelle Film "Das Projekt". Dieser ist auch auf YouTube zu finden. Die Präsentation des selbstgedrehten Films überzeugte die Fachjury.

Mit diesen beiden Erfolgen sowie einer zusätzlichen Nominierung unter die vier besten Teams in der Kategorie "Grundwerte" sicherten sich "Grein Prime" die Qualifikation für das Bundesfinale in St. Pölten.

