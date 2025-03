Mühlviertler S10 verzeichnet 2024 Wachstum im Werktagverkehr an allen Standorten

Österreichs Autobahn- und Schnellstraßenbetreiber Asfinag hat dieser Tage die aktuelle Verkehrsstatistik für die Mühlviertler Schnellstraße S10 vorgelegt. Demnach kam es 2024 an allen Messstellen zu einem neuerlichen Anstieg des Werktag-Verkehrsaufkommens gegenüber dem Jahr 2023. In Götschka liegt der Anstieg bei plus 3,6 Prozent auf 23.273 Kfz/24 Stunden. Ebenfalls um 3,6 Prozent stieg der Verkehr in Neumarkt auf 21.678 Kfz/24 Stunden.