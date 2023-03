Mühlviertler Robotik-Team behauptete sich unter den besten Schulen Österreichs

BAUMGARTENBERG. Als eine der besten Roboter-Spezialisten und Projektentwickler Österreichs machte die Robotik-Gruppe Eurobot des Europagymnasiums Baumgartenberg bei der diesjährigen First-Lego-League von sich reden. Nachdem das Eurogym-Team bereits im Männer beim Regionalwettbewerb im Ars Electronica Center Linz den Sieg in der Kategorie „Forschung“ davontrug, reisten die jungen Tüftlerinnen und Tüftler dieser Tage zum Bundesentscheid in das steirische Bad Radkersburg. Hier stellten die Unterstufen-Schüler im Kreis der 13 besten Teams aus Österreich einen Tag lang ihre Fähigkeiten in den Kategorien „Forschung“, „Roboterdesign“, „Robotgame“ und „Grundwerte“ unter Beweis.

Die Mädchen und Burschen von Eurobot zeigten dieses Mal ihre besondere Stärke im Teamplay und wurden dafür in der Kategorie „Grundwerte“ von den Juroren zu einer der vier besten Mannschaften Österreichs gewählt. Entsprechend groß war die Freude über diesebn Erfolg bei den engagierten Teammitgliedern David Hanl, Paul Vielböck (3a), Laurenz Beyer, Jakob Gusenbauer, Ben Lagler, Klemens Schinnerl, Peter Schweitzer, Luisa Spiegl, Luis Steininger, Charlotte Thiel (3b), Sebastian Radinger, Jonas Tauber (3c) sowie Johannes Lamatsch und Felix Mühlehner (4b). Hervorragend gecoacht, begleitet und immer wieder motiviert wurde das Eurobot-Team in den vergangenen Monaten von Gerald Landl und Sarah Aigner.

Bei der Vorbereitung auf diesen Wettbewerb überboten sich die Teammitglieder regelrecht an Einsatz und Engagement. So wurden die Aufgaben nicht nur im Freigegenstand Robotik an der Schule bearbeitet. Mehrmals blieben die Robotik-Talente auch um einiges länger in der Schule und nutzten darüber hinaus auch so manchen Samstag für ein zusätzliches Training. Zur Motivation trug auch die Tatsache bei, dass man nach den Online-Wettbewerben der vergangenen zwei Jahren heuer endlich wieder „richtige“ Wettbewerbsluft schnuppern durfte.

