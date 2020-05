Mühlviertler Pflegeschulen bieten neues Informations-Format an

Da an den Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege Freistadt und Rohrbach die geplanten Info-Veranstaltungen in der jetzigen Situation nicht stattfinden können, haben die Schulteams für jene, die sich über Ausbildungen und Schulen informieren wollen, das Info-Angebot um Telefon-Sprechstunden erweitert. Fakt ist, dass sich viele diese Veranstaltungs-Termine bereits fix vorgemerkt haben, weil sie schon wissen, dass sie eine Pflegeausbildung beginnen wollen und vor Ort erste Auskünfte beim Schulteam einholen wollten. Dem möchten die GuKPS im Mühlviertel nicht entgegenstehen und haben daher ihre Info-Formate angepasst, indem sie diese um eine "berührungslose" Info-Alternative bereichern. "Es ist für die Schulteams eine Selbstverständlichkeit, die Verbindung mit allen, die mit uns hinsichtlich einer Ausbildung in Kontakt treten wollen, aufrechtzuerhalten oder herzustellen. Schließlich geht es bei der Wahl der künftigen Ausbildung um eine Entscheidung für das weitere Leben", sagen die Standortleiterinnen der GuKPS Freistadt und Rohrbach, Annemarie Doppler und Susanne Hauer. Die Sprechstunden finden Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr statt. Interessenten für Freistadt rufen 05 055476-21805, interessierte Rohrbacher Schüler: 05 055477-21801

