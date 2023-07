Mühlviertler Pflegerin als letzte Chance für kanadischen Leukämie-Patienten

Mit ihrer Geschichte will Katrin Höfinger Menschen Mut machen, sich als Stammzellenspender und damit als potenzielle Lebensretter registrieren zu lassen. Sie selbst wagte diesen Schritt und wurde vor einigen Monaten selbst zur Spende aufgerufen. In ihrer Erzählung lässt sie auch einige unangenehme Details nicht aus. Angefangen hat alles mit Facebook, das sich in diesem Fall als "soziales" Netzwerk im besten Sinne darstellte.