Mühlviertler Online-Marktplatz für Strom räumte 20.000-Euro-Preis ab

Der "TUN Fonds" des Telekom-Konzerns Magenta vergibt jährlich insgesamt 50.000 Euro an Start-ups für Innovationen zur Lösung von Umweltproblemen und für nachhaltiges Handeln. Den mit 20.000 Euro dotierten Hauptpreis überreichte der Jury-Vorsitzende Franz Fischler vergangene Woche an die im Oktober 2018 gegründete Energie-Kooperative "OurPower", an der auch der Energiebezirk Freistadt mit seinem Projekt "Helios Sonnenstrom" wesentlich beteiligt ist.

"Der Gewinn des Hauptpreises ist die schönste Bestätigung für unsere tägliche Arbeit", sagt Norbert Miesenberger, Projektmanager von OurPower für das Mühlviertel: "Damit stehen uns 20.000 Euro für den weiteren Ausbau unseres Online-Marktplatzes zur Verfügung." Das Preisgeld sei eine wichtige Unterstützung, um den weiteren Ausbau der jungen Plattform voranzutreiben, ergänzt Ulfert Höhne, Vorstand von OurPower. Denn die Ziele für das Jahr 2020 sind durchaus hochgesteckt, so Höhne: "Wir hatten bisher ein paar Hundert Kunden. Bis Jahresende wollen wir 3000 Kunden haben."

OurPower errichtet und betreibt einen Online-Marktplatz für Ökostrom. Mithilfe dieser Online-Plattform können private Stromerzeuger ihren selbst erzeugten Ökostrom direkt an Nachbarn und Freunde verkaufen. Umgekehrt können Bürger und Betriebe ihre Energie direkt von privaten Erzeugern beziehen. Damit ermöglicht die Plattform privaten Erzeugern, überschüssige Energie nachhaltig an andere Nutzer zu bringen und bietet alle dafür notwendigen energiewirtschaftlichen und zahlungstechnischen Dienste.

Impulse für den Strommarkt

Für die TUN-Jury war in diesem Zusammenhang entscheidend, dass OurPower neuartige Impulse für eine nachhaltige Veränderung des österreichischen Strommarktes setzt. Hintergrund der Plattform sind die durch die EU-Richtlinie für erneuerbare Energien gerade neu geschaffenen Bürgerenergiegemeinschaften.

"Wir haben mit unserer Initiative offenbar den Puls der Zeit getroffen", sagt Norbert Miesenberger über die nun ergatterte Auszeichnung. Dass man vom Juryvorsitzenden Franz Fischler als besonderes Projekt und klarer Sieger der Ausschreibung für den Preis bezeichnet wurde, mache das gesamte Team sehr stolz.