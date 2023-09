Mühlviertler Nudeln, Eier und Impulse zur Agrarpolitik

Von der Erbschaftssteuer über teure Betriebsmittel bis zur nachhaltigen Lebensmittelpräsentation spannte sich der inhaltliche Bogen des "Sommergesprächs am Bauernhof", zu dem der Bauernbund Freistadt mit Bezirksobmann Bgm. Martin Moser und Bundesrätin LKR Johanna Miesenberger einluden. Schauplatz der Gespräche mit Bauernbund-Funktionären war der Hof von Sonja und Leopold Holzmann in Königwiesen. Es gehört zur Tradition des Bauernbundes Freistadt – das Sommergespräch am Bauernhof. Heuer war man in Königswiesen zu Gast, wo die Familie Holzmann Eier und Nudeln produziert. Die hier lebenden Hühner wachsen vom ersten Lebenstag auf dem Hof auf. "Wir verkaufen Eier und verwenden für die Nudelerzeugung nur unsere eigenen frisch aufgeschlagenen Eier. Besonders stolz sind wir, dass unsere Nudeln als einzige in Österreich mit dem AMA-Gütesiegel ausgezeichnet sind. Außerdem wird der komplette Strom- und Wärmebedarf am Betrieb erzeugt", schilderte Betriebsleiter Leopold Holzmann den Funktionären beim Rundgang durch den Hof.

Ehrengast der Sommergespräche war Jugend-Staatssekretärin Claudia Plakolm. Sie brach eine Lanze für die Leistungsbereitschaft ihrer Generation: "Unsere Jugend ist großartig und gut ausgebildet. Sie wird daher auch künftig den Erfordernissen des modernen Arbeitslebens und der Gesellschaft gerecht werden. Davon bin ich überzeugt."

Die Rahmenbedingungen für die junge Generation müssten freilich - wie in anderen Bereichen auch - ständig adaptiert werden. Plakolm: "Dazu gehört auch die Neuregelung der Kreditvergaberichtlinien für alle, die sich ein Eigenheim schaffen möchten." Zudem unterstrich Plakolm ihre Ablehnung gegenüber allen Initiativen zur Wiedereinführung einer Erbschaftssteuer.

Die heuer im Juni angelobte Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer Oö., Rosemarie Ferstl, legte den Schwerpunkt ihres Vortrages auf aktuelle Themen der Agrarpolitik. Demnach habe die Bauernschaft mit hohen Kosten für Betriebsmittel und Energie zu kämpfen. Viele die Landwirtschaft betreffenden Verordnungen haben ihren Ursprung in der Europäischen Union: "Das Agrarrecht ist ein auf europäischer Ebene vergemeinschaftetes Recht. Daher ist die Vertretung auf EU-Ebene durch Abgeordnete des Bauernbundes besonders wichtig." Der Bauernbund als größte agrarpolitische Interessenvertretung in Österreich stehe für eine Politik mit Hausverstand. Eine weltfremde, rein ideologiebasierte Agrarpolitik lehne man entschieden ab.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper