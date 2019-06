Mühlviertler Nachtschwärmer rissen Leitpflöcke aus

Das Trio hatte sich nach einer durchzechten Nacht am Sonntagmorgen gegen 4:30 Uhr zur Fuß auf den Nachhauseweg gemacht. Offenbar aus Langeweile rissen die Burschen aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung entlang der Straße mehrere Leitpflöcke aus und nahmen diese auch teilweise mit.

Eie Polizeistreife wurde auf zwei der jungen Männer aufmerksam, als diese mit den Pflöcken in der Hand am Straßenrand marschierten und hielten sie an. Der 17-Jährige und der 23-Jährige zeigten sich zu den Sachbeschädigungen geständig, so die Polizei. Sie verrieten auch den Namen ihres 18-jährigen Bekannten.

Das Trio muss mit Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft Linz rechnen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt.

