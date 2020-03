Mühlviertler nach Lotto-Gewinn: "Schwanke noch zwischen Harley und KTM"

Jetzt träumt er von einem Motorrad und von einer Reise nach Irland, wie er den Österreichischen Lotterien sagte.

Priorität hätten zunächst aber einmal Sanierungsarbeiten im Haus, sowie die finanziellen Außenstände auf null zu stellen. Außerdem will sich der Mühlviertler mit einem Grundstückskauf absichern.

Ist das "Übliche" erledigt, so möchte er sich ein Motorrad zulegen. Ein konkretes Modell hat er noch nicht im Visier. "Irgendwas Bequemes", sagt der Glückspilz. "Ich schwanke noch zwischen einer Harley Davidson und einer KTM." Damit will er dann die "wunderschönen Straßen in Österreich" befahren. Auch nach Irland und Schottland soll es gehen.

Noch vor Ostern soll der 50-Jährige den Gewinn überwiesen bekommen. Als er am 9. März via Lotterien-App seine vier Tippscheine überprüfen wollte und auf seinem Handy "Ihr Gewinn: 500.000 Euro" las, glaubte er zunächst an eine Werbung. Erst, als er die Quittung nochmal in der Trafik überprüfte, wurde er sich seines Glückes bewusst.