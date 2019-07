Mühlviertler nach Einbrüchen in Freibäder in Haft

Der junge Mühlviertler drang dabei vorwiegend in Buffets von Freibadanlagen ein, teilte die Polizei am Freitag mit. In der Nacht auf Freitag nahm die Serie, die Anfang Juni begonnen hatte, ein Ende, als der 21-Jährige bei einem Einbruchsdiebstahl in Sarleinsbach den Alarm auslöste.

Beamten entdeckten einen verdächtigen Pkw in der Nähe des örtlichen Freibads und sahen eine Person davon laufen. Wenig später kehrte der 21-Jährige zu seinem Wagen zurück und wollte den Polizisten wahrmachen, dass er Joggen gewesen sei. Wegen des dringenden Tatverdachts nahmen ihn die Beamten vorläufig fest.

Bei der Einvernahme zeigte er sich zu den ihm vorgeworfenen Taten geständig. Er rechtfertigte sich mit seiner Arbeitslosigkeit und der daraus resultierenden Geldnot. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz wurde der 21-Jährige in die Justizanstalt Linz eingeliefert, so die Pressestelle der Polizei Oberösterreich.

