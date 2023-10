Mühlviertler lief Berge-Seen-Trail in 62 Stunden

370 Kilometer und mehr als 15.000 Höhenmeter: Das sind die Eckdaten des Berge-Seen-Trails durch das Salzkammergut, den ambitionierte Weitwanderer in 23 Tagesetappen absolvieren. Gmunden, Bad Ischl, St. Wolfgang, Mondsee, Hallstatt, Gosau: Sightseeing inklusive.

Marco Hofstätter aus Herzogsdorf (Bezirk Urfahr-Umgebung) hatte dafür offenbar nicht mehr so viele Urlaubstage übrig. Der Ausdauersportler nahm sich dafür nicht einmal ein verlängertes Wochenende Zeit. Vergangenen Donnerstag, 6 Uhr, begann die Reise in Gmunden – und endete dort am Samstag um 20.45 Uhr. In handgestoppten 62 Stunden und 45 Minuten umrundete Hofstätter das Salzkammergut in Rekordzeit. Schwächephasen gab es zwar, lange hielten die allerdings nicht an.

"In der ersten Nacht hatte ich einen richtigen Schwächeanfall. Auf der Postalm, bei Kilometer 130, hatte ich solche Gliederschmerzen, dass ich dachte, die Reise ist schon wieder vorbei", sagt er. Falsch gedacht. Die zahlreichen helfenden Hände, die Hofstätter auf seinem Weg begleiteten, richteten den Mühlviertler wieder auf. "Der schönste Abschnitt war definitiv zwischen Appelhaus und Rinnerhütte. Bis auf die Forststraßen gibt es auf diesem Weg ohnehin nichts, das ich schlechtreden könnte", sagt er.

27 mobile Labestellen ließ sich Hofstätter für sein Abenteuer von Freunden einrichten, geschlafen wurde in einem Bus, dessen Kofferraum zum Bett umfunktioniert wurde. Tiefschlafphasen gab es in diesen knapp drei Tagen dort aber nicht: "Ich habe zweimal fünfzehn Minuten geschlafen", sagt er. Das regte offenbar die Fantasie an: "Ich hab am Schluss schon die Steine auf dem Wanderweg für Erdäpfel gehalten und wollte sie aufklauben", sagt Hofstätter. Also vielleicht nicht unbedingt zur Nachahmung empfohlen.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger