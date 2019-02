Mühlviertler Lebenshilfe-Klienten sprechen für sich selbst

BEZIRK FREISTADT. In den Einrichtungen der Lebenshilfe wurden die Interessenvertreter neu gewählt. Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung treten dabei für ihre Rechte und Anliegen ein.

Johannes Schinninger und Monika Haider sind neu gewählte Interessenvertreter der Werkstätte Unterweißenbach. Bild: Lebenshilfe Oberösterreich

Wer ein Gespür dafür haben möchte, was das Beste für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung ist, tut gut daran, mit den Betroffenen selbst darüber zu sprechen und auf sie zu hören. Dieser Zugang wird in der Lebenshilfe Oberösterreich ernst genommen: Alle Menschen mit Beeinträchtigung haben das Recht auf Mitbestimmung und Mitsprache.

Das kommt vor allem bei den Wahlen der Interessensvertreter zum Ausdruck, die gerade eben im Bezirk Freistadt abgehalten wurden. Als Ergebnis dieser Wahlen spricht Monika Wegerer für sich und alle Beschäftigten in der Werkstätte Freistadt. Gisela Mitterwachauer tritt als Sprecherin des Wohnhauses für die Anliegen ihrer Kolleginnen und Kollegen ein. Johannes Schinninger übernimmt diese Aufgabe in der Lebenshilfe-Werkstätte Unterweißenbach. Alle drei wurden neu in das Amt gewählt und freuen sich auf die neue Herausforderung in der vierjährigen Amtsperiode.

„Ich werde meine Mitbewohner unterstützen, wenn sie mit einem Anliegen zu mir kommen und Informationen über Neuigkeiten und Änderungen verständlich weitergeben“, erklärt Gisela Mitterwachauer ihre Motivation für die neue Aufgabe. Johannes Schinninger möchte sicherstellen, dass seine Kollegen Freude an der Arbeit haben und sich in der Werkstätte wohlfühlen. Monika Wegerer freut sich unter anderem darauf, für sich selbst etwas zu lernen und neue Kontakte zu knüpfen.

Auch den Haussprecher-Stellvertretern kommen in den jeweiligen Einrichtungen wichtige Aufgaben zu. Sie unterstützen die Haussprecher bei ihrer Arbeit und ihre Kollegen bei Anliegen und Fragen. Monika Haider, wiedergewählte Haussprecher-Stellvertreterin der Werkstätte Unterweißenbach, übernimmt auch organisatorische Aufgaben wie das Führen von Essenslisten oder das Schreiben von Geburtstagsbillets.

Nichts ohne uns

Die Interessenvertreter-Wahlen in der Lebenshilfe OÖ finden im Vier-Jahres-Rhythmus statt. Die gewählten Haussprecher bzw. Haussprecher-Stellvertreter unterstützen ihre Kollegen bei Anliegen, Wünschen und Beschwerden. Im Jahr 2019 werden Regionalsprecher und in der weiteren Folge Gesamtsprecher gewählt. Sie werden die Interessen der in der Lebenshilfe OÖ begleiteten Personen auch in den Gremien der Lebenshilfe Österreich vertreten. Über alle Stufen der Interessenvertretung hinweg zieht sich dabei die Devise: „Nichts über uns, ohne uns!“

