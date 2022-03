Mühlviertler kochen in Frankreich groß auf

Drei Jugendliche aus dem Bezirk Rohrbach, die sich ihr berufliches Rüstzeug in den Tourismusschulen in Bad Leonfelden aneignen, messen sich momentan in Frankreich mit den besten Koch- und Serviceschülern aus aller Welt.

Auf Einladung von Oberösterreichs langjähriger Partnerregion Grand Est in Frankreich reisen Lukas Süß aus Oberkappel, Jana Bauer aus Pfarrkirchen und Janik Schwarz aus St. Martin zur 11. Trophée Mille International in die Stadt Reims. Es handelt sich dabei um die erste österreichische Teilnahme an diesem internationalen Kochwettbewerb, an dem bislang 15 Nationen aus den verschiedensten Regionen der Welt teilnahmen.

Landeshauptmann Thomas Stelzer verabschiedete das Team im Linzer Landhaus: "Ich wünschen den talentierten Schülerinnen und Schülern viel Erfolg bei den Bewerben. Sie zeigen auf internationaler Bühne, welch gastronomisches Können in Oberösterreichs Jugend steckt." Die Wettbewerbsteilnahme zeige auch die gelebte Kooperation mit der Partnerregion Grand Est, die unter anderem in den Bereichen Bildung, Schulen und Tourismus besteht.

Die Jugendlichen treten in den beiden Kategorien des Wettbewerbs Küche und Service an. Auf Basis einzelner Hauptzutaten aus der Region Grand Est, die auch im Genussland Oberösterreich stark vertreten sind, wie beispielsweise Forelle, Pilze und Buchweizen, kreierte die Schule das oberösterreichische Menü im Einklang mit Tradition und Moderne.