Seit Wolfgang Grabner Mitte der 80er Jahre die Luftboot-Fabrik in Kirchberg/Donau gekauft hat, entwickelte sich das Unternehmen zu einem echten "Hidden Champion". Ganz unaufgeregt übernahm Grabner in vielen Sparten die Weltmarktführerschaft. Er ist einziger Hersteller von heißvulkanisierten Luftbooten in weiten Teilen Europas. In Kirchberg entstehen so Tag für Tag klein verpackbare Freizeitboote.