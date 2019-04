Mühlviertler Judoka feierten ihren ersten vollen Erfolg in der Saison

MÜHLVIERTEL. Mit dem 12:2-Sieg schoben sich die Mühlviertler auf den dritten Tabellenplatz

UJZ in Bestbesetzung Bild: (Sellner)

Nach zwei Unentschieden fuhr das UJZ Mühlviertel in der dritten Runde der Judo-Bundesliga einen 12:2-Auswärtssieg bei der Askö Reichraming in Ternberg ein. Ein Derby-Erfolg, der hoch ausfällt. Der Reichraminger Trainer Alfred Scharnreiter feierte ausgerechnet an jenem Samstag seinen 70. Geburtstag. Der Jubilar hatte aber bereits im Vorfeld nicht mit Geschenken aus dem Mühlviertel gerechnet. Wohl auch, weil er die personellen Sorgen der eigenen Mannschaft nur allzu gut kannte. Denn mit Manuel Steiner, Raphael Röcklinger, Johann Reisinger und Martin Prexl schickten die Gastgeber Kämpfer auf die Matte, die sonst eher in der Landesliga zum Einsatz kommen. Im Gegenzug stand das UJZ praktisch in Bestbesetzung da. Nach den beiden Punkteteilungen gegen Dynamic One und Wels sowie mit dem knappen Vorjahressieg gegen Reichraming im Hinterkopf wollte Schlögl kein Risiko eingehen. Weshalb mit Marcus Nyman (-90) und Mathias Madsen (-100) das skandinavische Standard-Legionärs-Duo wieder mit an Bord war.

Es lief sogar so gut, dass es nach den Kämpfen von Nikolas Rechberger, Tobias Weixelbaumer, Driton Shala (sein 90. Liga-Einsatz), Jakob Wiesinger sowie den beiden Legionären 6:0 für das UJZ stand. Die einzige Niederlage gab es ausgerechnet im Schwergewicht, wo Daniel Allerstorfer gegen den Ungarn Gergö Fogasy seine erste Saisonniederlage einstecken musste.

Mit nun vier Punkten rücken die Mühlviertler in der Tabelle an die dritte Stelle. Doch es geht Schlag auf Schlag: Bereits am kommenden Samstag (18 Uhr) kommt Aufsteiger Bischofshofen nach Niederwaldkirchen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema