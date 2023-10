Mühlviertler Jazzformation Triangoli feiert Konzert-Debüt

Das Trio entstand vor zwei Jahren als eine Abspaltung der Band The Teachers. Wolfgang Gruber (Saxophon), Werner Eder (Bass) und Harald Pröll (Schlagzeug und Perkussion) haben es sich zur Aufgabe gemacht, eigene Kompositionen für das Triospiel zu erarbeiten. So ist jedes Bandmitglied sowohl für die Themen der einzelnen Stücke als auch für die Improvisationen verantwortlich. Die Kompositionen reichen von Latin- und eher klassischen Jazzkompositionen bis zu streng durchkomponierten Passagen mit oft überraschenden, spannenden Wendungen. Jeder der drei Musiker ist außer bei Triangoli und den Teachers regelmäßig auch noch bei anderen Bands und Projekten im Bezirk Rohrbach beteiligt. Das Konzert am Samstag in der Kunsthalle Aigen-Schlägl beginnt um 20 Uhr.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper