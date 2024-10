Mühlviertler Hotel überzeugte "Michelin"-Tester

Der internationale Michelin-Hotelguide listet das Impulshotel Freigold unter die Top-Destinationen in Österreich.

In der Gastronomie zählt ein Michelin-Stern zu den höchsten Ehren, die es zu erringen gibt. Um ähnliche Bewertungen auch für Hotels vergeben zu können, hat Michelin heuer den "Michelin Key" eingeführt. Mit diesem Schlüssel werden weltweit jene Hotels ausgezeichnet, die ihren Gästen ein außergewöhnliches Reiseerlebnis bieten. In Österreich gibt es 62 Hotels, die laut Michelin zu den Besten ihrer Zunft gehören. Das vor einem Jahr eröffnete Impulshotel Freigold beim Messegelände Freistadt ist eines davon – noch dazu als erstes und einziges Hotel in Oberösterreich.

Für den Michelin-Key wurden Hotels von Expergen anonym in fünf Kategorien geprüft: Architektur und Inneneinrichtung, Qualität und Konsistenz des Service, Persönlichkeit und Charakter, Preis-Leistungs-Verhältnis sowie ein bedeutender Beitrag zum Erlebnis des Gastes in der von ihm gewählten Urlaubsdestination.

Der Michelin-Key ist nicht die einzige Auszeichnung, die das Impulshotel erhalten hat. Auch mit dem falstaff Spa Guide 2024 wurde das Freigold vor kurzem prämiert. Damit zählt es zu den schönsten Spa-Hotels des Jahres in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Südtirol.

