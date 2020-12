Mühlviertler Handel startete vorsichtig aus dem Lockdown

Gut aus dem Lockdown gestartet ist der Handel in den Mühlviertler Städten und Einkaufszentren. Während bei Textil- und Sportartikeln die Kauflust eher gering ausfiel, waren vor allem Technik- und Haushaltswaren gefragt. So etwa bei Michael Birklbauer, Geschäftsführer bei Red Zac Kreisel in Freistadt: "So etwas haben wir noch nie erlebt. Als wir am Montag um 8.30 Uhr die Tür öffneten, standen die Kunden schon Schlange vor dem Geschäft." Der gesamte Tag sei von starkem Kundeninteresse geprägt gewesen.

Ebenfalls von einem guten Neustart nach dem Lockdown spricht Gerald Laher, Obmann der Rohrbacher Innenstadt-Kaufleute: "Es ist gut, dass wir alle wieder aufgesperrt haben. Schade ist, dass die Gastronomie geschlossen bleibt. Das wäre für ein richtiges Einkaufserlebnis wichtig." Den Kunden spricht Laher enorme Selbstdisziplin zu: "Man muss mit niemandem diskutieren. Alle halten sich an die Regeln." Das bestätigt auch Franziska Lederer vom gleichnamigen Schmuck- und Uhrenfachgeschäft: "Es ist schon am Montag recht diszipliniert abgelaufen. Jetzt ist es wichtig, dass wir jede Stunde nützen. Deshalb haben wir bis Weihnachten die Öffnungszeiten ausgeweitet."

Der ganz große Kundenansturm ist im Einkaufszentrum Donaupark in Mauthausen zu Wochenbeginn ausgeblieben. Centerleiter Filippo Thun-Hohenstein zeigt sich aber zufrieden: "Mit neuen Tagesrekorden war ohnehin nicht zu rechnen. So gesehen ist der Montag gut verlaufen. Der Feiertag blieb klar unter den Erwartungen. Ich hoffe, dass wir in den zwei Wochen bis Weihnachten etwas vom Umsatzentgang aus dem Lockdown wettmachen können." Auch in der Perger Innenstadt deckten sich die Kunden vor allem am Montag mit Geschenken ein. Am gestrigen Feiertag waren die Geschäfte deutlich weniger stark besucht. (lebe, fell)

