Mühlviertler Geschichte von 1889 bis 1938 im Internet

MÜHLVIERTEL. Heimatverein des Bezirkes Rohrbach bewahrt Geschichtliches.

Die Rohrbacher Topothekare in der Nationalbibliothek bei Johanna Rachinger Bild: (OeNB)

Der Rohrbacher Heimatverein initiierte die Digitalisierung alter Regionalmedien über das Projekt ANNO, was für "Austrian Newspapers Online" steht und oft als virtueller Zeitungs-Lesesaal der Österreichischen Nationalbibliothek bezeichnet wird. Unter der Internetadresse anno.onb.ac.at können Hobby-Heimatforscher in historischen Zeitungen und Zeitschriften nicht nur lesen, sondern auch mit Stichwörtern nach Personen, Orten oder Ereignissen suchen. Der Obmann des Bezirksheimatvereins Franz Saxinger hat mit der aus Putzleinsdorf stammenden Generaldirektorin der Nationalbibliothek Johanna Rachinger Kontakt aufgenommen und die Aufnahme der ehemaligen "Mühlviertler Nachrichten" in ANNO angeregt. Seit Jahresbeginn können nun Interessierte darin in den Ausgaben vom Erscheinen 1889 bis 1938 recherchieren, lediglich acht Jahrgänge in den 1890er Jahren fehlen, da sie unauffindbar sind.

Fundgrube für Heimatforscher

Es ist eine wahre Fundgrube für Heimatforscher und heimatkundlich Interessierte. Der Kontakt nach Wien war nicht nur virtueller, sondern auch physischer Natur. Topothekare und Heimatvereinsmitglieder besuchten die Nationalbibliothek, wobei sie von der Generaldirektorin und ANNO-Projektleiterin Christa Müller persönlich begrüßt und durch den Prunksaal und den unterirdischen Medienspeicher geführt wurden. Ein weiterer Programmpunkt war die mit Burghauptmann Reinhold Sahl, einem Oberösterreicher aus Neuhofen an der Krems, vereinbarte Besichtigung der unterirdischen Hofburg mit dem Lager der Gipsvorlagen vieler oberirdischer Kunstwerke.

Die Topotheken im Bezirk Rohrbach waren als dreijähriges Leaderprojekt angelegt, welches heuer zu Ende geht. Als Schlusspunkt und Auftakt für die zukünftige Arbeit der Topotheken organisiert der Bezirksheimatverein am 21. September 2019 im Centro einen großen Heimatabend mit Liedern, Geschichten und Fotoschmankerln aus den Bezirkstopotheken. Moderiert wird die Veranstaltung von Franz Gumpenberger.

