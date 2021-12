Mühlviertler geriet mit Hand in laufendes Sägeblatt

Ein 61-Jähriger verletzte sich beim Brennholzschneiden mit einer Kappsäge schwer, teilte die Polizei mit. Ein Holzstück dürfte sich in der Maschine verfangen haben, wodurch die linke Hand des Mannes nach oben direkt auf das laufende Sägeblatt geschleudert wurde.

Der Schwerverletzte konnte noch seinen Sohn verständigen, der die Rettungskette in Gang setzte. Der Notarzthubschrauber brachte den 61-Jährigen in das UKH nach Linz. Über seinen Zustand waren am Dienstagnachmittag keine Details bekannt.

Wiener trennte sich Hand ab

Zu einem ähnlichen Unfall kam es am Dienstagnachmittag in Wien: Bei einem Arbeitsunfall in Wien-Liesing trennte sich ein Mann die Hand ab. Der 57-Jährige war in eine Maschine geraten und wurde laut Wiener-Berufsrettung-Sprecher Daniel Melcher "sehr schwer verletzt".

Die Rettung versorgte den Mann notfallmedizinisch, bevor er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebraucht wurde. Dort kam er direkt in einen Schockraum.