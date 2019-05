Mühlviertler Gemeinden bekämpfen Unkraut mit heißem Wasserdampf

Auf eine völlig chemiefreie und umweltschonende Unkrautbekämpfung an Straßenrändern und öffentlichen Plätzen setzen schon bald neun Gemeinden aus dem östlichen Bezirk Perg. Sie haben gemeinsam bei einem Vorarlberger Unternehmen ein Gerät angekauft, das heißen Wasserdampf mit Hochdruck auf Pflaster- oder Asphaltflächen sprüht. Dadurch werden unliebsame Pflanzen entfernt. Bei der gestrigen „Kommunalmesse“ in Waldhausen wurde das Säuberungsgerät erstmals präsentiert.

„Wir sind im vergangenen Herbst beim österreichischen Gemeindetag in Dornbirn erstmals auf diese Möglichkeit der pestizidfreien Unkrautbekämpfung aufmerksam geworden“, sagt Johann Buchberger, Bürgermeister von Pabneukirchen und einer der Initiatoren dieser Umwelt-Kooperation. Weil so ein Gerät in einer kleinen Gemeinde nicht ständig im Einsatz ist, wurde ein gemeinsamer Ankauf in der Region vorgeschlagen. Letztendlich haben sich die Gemeinden Bad Kreuzen, Dimbach, Münzbach, Pabneukirchen, Rechberg, St. Georgen am Walde, St. Nikola im Strudengau, St. Thomas am Blasenstein und Waldhausen zusammen gefunden. Gemeinsam wurde ein Förder-Antrag beim Land eingebracht, der vergangene Woche positiv erledigt wurde. Aus dem Regionalisierungsfonds des Landes Oberösterreich kommt nun entsprechende finanzielle Hilfestellung für den Ankauf.

Wann das Gerät wo zum Einsatz kommt, soll ein genauer Nutzungsplan festlegen. „Zum Glück setzt die Vegetation im Frühjahr im Donautal etwas früher ein als bei uns in den höher gelegenen Gemeinden. Da werden wir bestimmt eine gute Lösung finden“, sagt der Rechberger Bürgermeister Martin Ebenhofer. Alle Kooperationsgemeinden sehen in der neuen Form der Unkrautbehandlung einen wichtigen Schritt in Richtung mehr Umweltbewusstsein. „Glyphosat kommt bei uns schon seit längerem nicht mehr zum Einsatz. Jetzt haben wir eine Alternative gefunden, von der wir uns eine wirksame und nachhaltige Pflege unserer Straßen und Plätze erhoffen“, sagt Franz Hochstöger, Bürgermeister von St. Georgen am Walde.