Am 5. Oktober 2014 verloren die St. Oswalder Mädels auf heimischem Rasen mit 2:3 gegen Pettenbach. Damals spielte das Team noch in der Frauenklasse Nord/Ost. Seither war daheim – ausgenommen im Cup - gegen die Oswalderinnen kein Kraut mehr gewachsen. Daran änderte auch der Aufstieg 2016 in die Landesliga nichts.