Mühlviertler Fußball-Mädchen eroberten Bronze bei Bundesmeisterschaft

Mit einem 5:0-Kantersieg gegen das Polgargymnasium Wien sicherten sich die Fußballerinnen des BRG Rohrbach am Donnerstag den dritten Platz im Bundesfinale der Verbund-Mädchenfußball-Liga. Die Tore erzielten Flora Reitetschläger (3) Eva Stallinger und Alma Geretschläger. Mit Bronze stellten die Mühlviertlerin unter dem Betreuer-Duo Martina Schuster und Franz Hofer auch die bisherige Bestmarke eines Teams aus Oberösterreich ein. Insgesamt 226 Mannschaften aus ganz Österreich nahmen an den Vorausscheidungen zu dieser Meisterschaft teil. Die bisher ungeschlagenen Mühlviertlerinnen unterlagen am Mittwoch im Halbfinale dem neuen Bundesmeister BG/BRG Porcia Spittal/Drau mit 0:2. Mit der diesjährigen Bronzemedaille sowie den Plätzen 4 (2023) und 5 (2017) hat das BRG Rohrbach-Berg seit der erstmaligen Teilnahme eines Oberösterreich-Teams im Jahr 2011 so gut abgeschnitten wie keine andere Mannschaft aus unserem Bundesland.

