Mühlviertler Führungstrio im Tarockcup

Auch dieses Jahr ritterten 271 Kartenspieler aus ganz Oberösterreich, Wien, Niederösterreich, der Steiermark und sogar Tirol um den Sieg. Diesen sicherte sich Reinhold Gabriel aus St. Peter vor Ferdinand Steinhuber aus Pettenbach und Rudolf Proksch aus St. Georgen im Attergau. Unangefochtener Tabellenführer in der Cupwertung ist Josef Mülleder aus Bad Leonfelden. In Schlagweite dahinter belegt Helmut Tetmann aus Luftenberg Platz zwei. Rudolf Stürmer aus Bad Leonfelden komplettiert das Mühlviertler Führungstrio. Das nächste Turnier findet am 19. Jänner um 18 Uhr im Gasthaus Stockinger in Ansfelden statt.

