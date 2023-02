Mühlviertler Frauen setzen gemeinsam lautstarkes Zeichen im Brucknerhaus

Ein lautstarkes Zeichen zum heurigen Weltfrauentag soll am 7. März im Linzer Brucknerhaus erklingen. Ein Spezialkonzert unter dem Motto #wearebettertogether oder einfach #weare bringt Musik von oberösterreichischen Frauen für Frauen auf die Bühne. Gleichzeitig soll auf die Anliegen des Weltfrauentags aufmerksam gemacht werden. Organisiert wird das Event von den Poxrucker Sisters, einer der Hauptsponsoren ist das Rohrbacher Kneidinger Center. Geschäftsführerin Anna Kneidinger: "Seit zehn Jahren führe ich gemeinsam mit meiner Schwester Maria unseren Familienbetrieb mit vier Autohäusern. Frauen trifft man in unserer Branche immer noch selten an – das soll sich ändern", sagt die Unternehmerin: "Bereits seit der Eröffnung unseres neuen Skoda Autohauses in Ottensheim vor drei Jahren kooperieren wir mit den Poxrucker Sisters. Neben der Musik hat mir dabei von Anfang an ihr Mut gefallen, sozialkritische Themen in ihren Liedern anzusprechen. Wir haben schnell erkannt, dass uns die gleichen Themen am Herzen liegen."

Weitere Konzerte sollen folgen

So wie Festival-Line-ups sind auch in der Wirtschaft Führungspositionen nach wie vor männlich dominiert. "Als mir Stefanie Poxrucker von der Idee zum Weltfrauentag-Konzert erzählt hat, war ich gleich begeistert und habe Skoda Österreich als Unterstützung dazugeholt", sagt Anna Kneidinger.

#weare soll ein Startschuss für viele weitere Konzertabende sein, bei denen Frauen ihr Talent und ihren Wert vor Publikum präsentieren.

Doch auch abseits der Bühne beweisen tausende Frauen in Oberösterreich täglich ihr Können. Insgesamt kurbeln in unserem Bundesland über 39.000 Unternehmerinnen die Wirtschaft an.

"Trotzdem brauchen wir leider nach wie vor den Weltfrauentag, um auf Problemthemen aufmerksam zu machen", sagt Anna Kneidinger. "Meine Tochter feiert am Weltfrauentag ihren achten Geburtstag. Für sie wünsche ich mir, dass bis zu ihrem Berufseintritt die individuelle Begabung und das persönliche Engagement mehr zählen als das Geschlecht und dass wir als Gesellschaft Frauen und Familien mehr schätzen und unterstützen und somit jeder die Wahl hat, seine Karriere mit Familienleben vereinbar zu gestalten. Als positive Vorbilder müssen wir unseren Töchtern und Söhnen zeigen, was alles möglich ist."

Das Kneidinger Center schenkt all seinen Mitarbeiterinnen für den 7. März die Konzerttickets, außerdem werden 5 x 2 Karten auf Facebook verlost.

Der Kartenvorverkauf für #weare ist bereits angelaufen. Auf der Bühne stehen werden unter anderen Sängerin Virginia Ernst, Schauspielerin Katharina Straßer, als Gastgeberinnen natürlich die Poxrucker Sisters und das erste weibliche Brass Quintett Österreichs, die "Brassessoires".

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.