Mühlviertler Frauen machen den Faschingshochburgen Konkurrenz

„De letztn Jahr, de warn a weng varuckt, / a jeder hat sih vor Begegnung druckt. / Abgsagt und zuagsperrt is oiss wordn, / am bestn warn ma nur dahoam. (…)“- Deshalb konnte Elisabeth Linsekseder, Obfrau der Katholischen Frauenbewegung, mit umso mehr Freude das Publikum mit einem eigenen dichterischen Mundart-Prolog beim legendären Kefermarkter Frauenfasching willkommen heißen.

Viel hat sich in vierjähriger Absenz aufgestaut, was in hervorragender Regie von Anita Krah von Freitag bis Sonntag in fünf ausverkauften Vorstellungen humorvoll „abgearbeitet“ und zu Gehör gebracht wurde. Jede der jeweils 150 Minuten des schwungvollen Programms war ausgefüllt mit Kreativität, Witz, Lachen, Staunen und Begeisterung über das Dargebotene.

Nachdem Kapitänin Gertraud Leonhardsberger zum „Überflug 223“ eingeladen hatte, ermöglichten die zwanzig schauspielerisch höchst begabten Damen in insgesamt 138 selbst geschneiderten Kostümen sowie frisiert und geschminkt von Regine Krupka einen närrischen Blick auf den ereignisreichen Kefermarkter Boden.

Da gab es vielerlei zu sehen und zu besingen. Vor allem bei einer Ratscherei im Ort, in der man niveauvoll Zustände aufs Korn nahm, die den Kefermarktern besonders unter den Nägeln brennen: Von der blauen Skulptur am Pfarrzentrum, über das Gemeindeamt, in dem es manchmal ordentlich durcheinandergehen soll, die umstrittene Siedlung in Weinberg, die neue Frühstückskultur im Stöckl, das Benzin-Catering bis zu neugierig machenden Informationen der Jägerinnen.

Im Besonderen stachen die Sing-Sang-Gruppe, die Starnacht am Flanitzteich (Barbara Schöneberger temperamentvoll imitiert von Barbara Gorski-Maier), der Frauenchor mit seinen mitreißenden Medleys, Kaiser und Seifenstein (Eva Hoschek in würdevoller Gelassenheit, professionell adjustiert von Sonja Steinmetz), oder die fleißigen Handwerker hervor. Dazwischen lockerte Margit Rockenschaub mit Gstanzln auf.

Beim abschließenden Song „Her mit de Hehner, der Gockola is da!“ bebte es bis hinunter in das – auf Geheiß der Diözese – zugeschüttete Kellergeschoß des Pfarrzentrums. Ein Getöse, das in begeisterten Schlussapplaus des Publikums für die hoch professionell und ohne Leerlauf gestaltete Show überging. „Der Kefermarkter Frauenfasching braucht sich nicht hinter dem Villacher Fasching zu verstecken!“ war die feste Meinung einer auswärtigen Besucherin.

Autor Karlheinz Sandner Karlheinz Sandner