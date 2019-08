Mühlviertler Firma um 84 Tonnen Schweinerippen geprellt

Jeweils 21 Tonnen Schweinerippen wurden an drei verschiedenen Tagen in vier Lkws einer kroatischen Transportfirma in Ungarn geladen. Die Lkws brachten das Fleisch dann nach England. Der Schwindel kam erst bei einer vereinbarten Besprechung bei dem Unternehmen in Frankreich ans Licht. Es stellte sich heraus, dass es gar keine Geschäftsbeziehung zwischen der österreichischen und französischen Firma gibt und dort auch der Mitarbeiter, welcher das Fleisch bestellt hatte nicht existiert. Der entstandene Schaden zum Nachteil der österreichischen Firma beträgt mehrere hunderttausend Euro.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.