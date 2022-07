Mühlviertler fiel von Leiter und verletzte sich schwer

Ein 55-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach reparierte am Freitag gegen 19 Uhr in einem Nebengebäude die Stromversorgung einer Leuchtstoffröhre. Dazu verwendete er eine Aluleiter und lehnte diese an die Mittelpfette, die sich in einer Höhe von 5,3 Meter befindet.

Um die erforderliche Länge zu erreichen, verlängerte er diese mit einer weiteren Aluleiter mittels Zurrbändern. Als er sich auf der Arbeitshöhe befand, fiel der 55-Jährige auf einen darunter stehenden Arbeitstisch, auf dem eine Kappsäge abgestellt war.

Die Gattin hörte die Hilfeschreie des Schwerverletzten und verständigte die Rettung. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde der 55-Jährige mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Linz geflogen.