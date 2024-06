Mühlviertler Erfinder sagen dreckigen Bikes den Kampf an

Mit einer neuartigen Waschanlage für Fahrräder lässt die Unternehmerfamilie Holzinger aus Helfenberg aufhorchen: Diese heißt "ReNew Bike" und eröffnet in Sachen Bike-Reinigung eine neue Dimension. Die Anzahl der Fahrräder hat sich in den letzten Jahren vervielfacht und immer mehr Fahrradbesitzer sind auf der Suche nach praktischen Möglichkeiten, um ihr Rad ohne großen Zeit- und Kraftaufwand zu reinigen. Die Lösung dafür wurde in Helfenberg entwickelt, nennt sich "ReNew Bike" und stellt sich als eine einfach zu bedienende und effektive Waschanlage heraus.

Gut durchdachtes Design

Das generationenübergreifend von der Hoga-Unternehmensgruppe rund um Gerald, Raphael und Rudolf Holzinger entwickelte Produkt präsentiert sich dabei als gut durchdachte Lösung: Großteils aus Edelstahl gefertigt und mit vielen Features versehen, wurde vor allem auf Praxisnutzen, Komfort und Nachhaltigkeit geachtet. Details wie eine effektive Spritzschutzwand, geringer Wasserverbrauch und eine Druckluftdüse für die vollständige Trocknung des Fahrrades sind in "ReNew Bike" ebenso Standard wie ein mit einem biologisch abbaubaren Reinigungsmittel konsequent umgesetzter Umweltschutzgedanke. Als mobile Lösung ist die "ReNew Bike"-Waschanlage für Veranstaltungen ebenso ideal geeignet wie für den Sportfachhandel, Fahrradwerkstätten, Kommunen und den Tourismus und die Hotellerie. Das Produkt ist bereits verfügbar, mehr Infos dazu gibt es ab sofort unter www.renewbike.com

