Mühlviertler Darts-Verein freut sich auf Mensur Suljovic

Mensur Suljovic ist am 20. Jänner in Perg zu Gst.

Die Saison 2023 verlief für Österreichs Darts-Profi Mensur Suljovic nicht nach Wunsch. Zuletzt verpasste die ehemalige Nummer 5 der PDC-Weltrangliste die Qualifikation für die Weltmeisterschaft im Londoner Alexandra Palace. Für die heimische Darts-Szene ist "The Gentle", so sein Beiname auf der Profi-Tour, aber nach wie vor eine große Nummer. Umso großer ist die Freude bei der Darts-Sektion der Askö Prinz Brunnenbau Perg, dass der Wiener beim ersten Perger Darts Open am Samstag, 20. Jänner als Stargast veredeln wird. Suljovic wird ab 13 Uhr in Perg erwartet. Das Darts Open wird bereits ab dem Vormittag gespielt. 40 Automaten werden dafür in der Turnhalle Perg aufgestellt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper