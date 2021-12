Mühlviertler Cup für Kinder und Schüler

Die SU Böhmerwald, der USC Freistadt, die ASKÖ St. Georgen am Walde und die SSU Hansberg organisieren wieder die spannende Rennserie für Kinder und Schüler. Die Jahrgänge 2010 bis 2015 fahren am 4. Jänner zwei Riesentorläufe am Hochficht, am 9. Jänner zwei RTL in Freistadt, am 23. Jänner zwei Slaloms in St. Georgen und am 5. Februar zwei RTL am Hansberg.

Die Schüler-Altersklasse IV startet am 29. Jänner mit zwei RTL am Sternstein. Es folgen am 30. Jänner zwei Slaloms am Hansberg und am 19. März zwei RTL am Hochficht. Infos und Anmeldung unter www.skizeit.at