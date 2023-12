Mühlviertler Bürgermeister-Quartett als Sternsinger unterwegs

Auf politischer Ebene sind die vier Bürgermeister der Region Untere Feldaist (Hagenberg, Pregarten, Unterweitersdorf, Waratberg) seit Jahren gut aufeinander abgestimmt. Dass sie auch gesanglich bestens harmonieren, bewiesen David Bergsmann, Fritz Robeischl, Johannes Matzinger und Dietmar Stegfellner am Wochenende bei der Sternsingeraktion in Pregarten.

Da machten so manche Bewohnerinnen und Bewohner rund um den Stadtplatz große Augen, als plötzlich die Bürgermeisterschar im Sternsinger-Gewand vor ihrer Tür stand. "Erst vergangene Woche, also sehr kurzfristig hatte ich die Idee zum gemeinsamen Sternsingen. Erfreulicherweise sagten die Kollegen sofort zu", sagt Pregartens Bürgermeister Fritz Robeischl über diese spontan zusammengestellte Gesangsformation. "Wir leisten damit gerne einen Beitrag für Menschen in Not. Bei unseren Zusammentreffen kommt auch der Spaß nicht zu kurz, daher machen wir das sehr gerne", bestätigen die Bürgermeister Dietmar Stegfellner, David Bergsmann und Johannes Matzinger.

Stark profitiert hat die Gruppe bei ihrem Einsatz vom musikalischen Talent des Hagenberger Bürgermeisters David Bergsmann, der das Quartett auch mit der Gitarre begleitete. Einer Fortsetzung der Aktion im kommenden Jahr sollte somit nichts im Wege stehen. Dann voraussichtlich in einer der anderen drei RUF-Gemeinden.Beeindruckt zeigte sich ob der generell starken Beteiligung an der Sternsingeraktion in der Pfarre Pregarten Stadtpfarrer August Aichhorn: "Alleine in Pregarten sind in diesen Tagen 24 Gruppen, von jung bis alt für die Sternsingeraktion unterwegs. Ihnen allen danke ich herzlich für ihren Einsatz".

