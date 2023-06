Mühlviertler Blasmusiker errangen reihenweise Bestnoten

Mit den Bezirksmusikfesten von Urfahr-Umgebung und Perg wurde am Samstag der Reigen der diesjährigen Marschwertungen im Mühlviertel abgeschlossen. Wie bereits in den beiden vergangenen Wochen in St. Leonhard bei Freistadt und St. Peter am Wimberg glänzten auch an diesem Wochenende die teilnehmenden Kapellen mit herausragenden Leistungen: Bei der Marschwertung des Bezirkes Urfahr-Umgebung in St. Gotthard erreichten von den 30 angetretenen Kapellen gleich 29 ? darunter alle drei Jugendorchester ? einen ?ausgezeichneten Erfolg.? Ähnlich das Ergebnis in Bad Kreuzen (Bezirk Perg), wo 22 von 23 teilnehmenden Musikvereinen bei der Punktevergabe ein ?ausgezeichnet? in Empfang nehmen durften.

Gleich zum Auftakt des Musikfestes in St. Gotthard zog der Musikverein Lacken unter Stabführer Markus Schmaranzer die Besucher mit einer beeindruckenden Marschleistung in der Stufe E sowie einem grandiosen Showprogramm in seinen Bann. Dieser Auftritt wurde mit 95,40Punkten und belohnt. Noch eine Spur höher in der Bewertung griff die Jury beim Musikverein Altenberg: 95.83 Punkte gab es für Stabführer Michael Schwabegger und seine Kapelle für einen makellos absolvierten Auftritt in der Wertungsstufe D. Das war zugleich die höchste Punktezahl, die an diesem Tag vergeben wurde. Ebenfalls bemerkenswert: die Trachtenmusik Bad Leonfelden (Stabführer Adi Schartner) mit 95,31 Punkten in der Wertungsstufe E.

Volle Ränge und begeisternde Auftritte kennzeichneten am Samstag auch das Bezirksmusikfest auf dem Sportplatz in Bad Kreuzen. Die beste Bewertung des Tages ging hier mit 95,10 Punkten an den Musikverein Pergkirchen mit Stabführer Christian Leitner, der seine Musikerinnen und Musiker in der Wertungsstufe D auf den Platz geführt hatte. Stehende Ovationen gab es zudem beim abschließenden Auftritt der Gastgeberkapelle Bad Kreuzen, die sich als einzige in der Wertungsstufe E mit Showprogramm versuchte und für diesen Mut mit 94,38 Punkten belohnt wurde.

