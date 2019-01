Mühlviertler Bio Cuvée ist eine zuBier gewordene Brauer-Freundschaft

Vier Braumeister mischten ihre Bio-Biere zur Mühlviertler Bier Cuvée. In der neuen Kombination findet sich das Beste, was das Mühlviertel an Rohstoffen hergibt

MÜHLVIERTEL. Die Bio Zwicklbiere aus Freistadt und Schlägl, das Hofstettner Kübelbier und Schiffners Bio Leinsamenbier ergeben zusammen die Bierviertler Bio Cuvée. Zu diesem einzigartigen Biergenuss verschnitten wird es in der Braucommune Freistadt. 120.000 Flaschen sind gerade unterwegs in den Handel.

Die Cuvée ist eine zu Bier gewordene Brauer-Freundschaft, denn Konkurrenzdenken und ERfolgsneid kennen die Mühlviertler Brauereien schon lange nicht mehr. Seit 30 Jahren blickt man über den Rand des eigenen Sudkessels hinaus. Deswegen hat man sich heuer zum dritten Mal zusammengesetzt um eine Cuvée zu kreieren - das Mischen von guten Produkten zu einem noch besseren kennt man üblicherweise nur vom Wein.

Einzigartige Idee

„Die Idee ist in Österreich sicher einzigartig. Normalerweise treffen sich Braumeister um gemeinsam ein Bier zu Brauen. Fertige Biere zu mischen, das machen nur wir im Bierviertel“, erklärt Obmann Peter Krammer. Die Zutaten für die Cuvée kommen von den vier Braumeistern. Reinhard Bayer von der Stiftsbrauerei Schlägl steuerte das hauseigene Bio Zwickel bei: „Das Bio Zwickl gehört fix zu unserem Sortiment und kommt sehr gut an. In der Herstellung verwenden wir die Hopfensorte Tradition aus dem Mühlviertel“. Auch Brauer-Kollege Hannes Leitner von der Braucommune Freistadt nominierte sein Bio Zwickl für die Cuvée: „Wir verwenden für unser Zwickl vier biologische Malzsorten und die Hopfensorte Perle in Bio-Qualität. Dieses Bier ist aus unserem Sortiment nicht mehr wegzudenken.

Max Thaller von der Brauerei Hofstetten brachte sich mit dem Bio Kübelbier ein: „Wir bekommen seit 2017 genügend Biohopfen der Sorte Select. Seither können wir unser Kübelbier auch biologisch brauen“, erklärt er. Der jüngste Braumeister im Bunde ist Felix Schiffner vom gleichnamigen Biergasthaus. Auch sein Leinsamenbier fügt sich in das „Gesamtkunstwerk“ gut ein: „Das genaue Mischungsverhältnis können wir natürlich nicht verraten. Aber in Summe ist ein hervorragendes Bier aus den einzelnen Zutaten entstanden“, sagt der amtierende Bier-Sommelier Vize-Weltmeister.

Um die Bier-Cuvée zu kreieren, treffen sich die Braumeister im Biergasthaus von Karl Schiffner und probieren die verschiedenen Mischverhältnisse aus. Die Ehre des Mischens obliegt dann Hannes Leitner in Freistadt.

Waren es Anfangs gerade einmal 20.000 Flaschen, die hergestellt wurde und im Vorjahr drei mal so viel, trauten sich die Brauereien heuer 120.000 Flaschen abzufüllen. Denn die Nachfrage steigt zur Freude der Bierviertler jedes Jahr.

