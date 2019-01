Mühlviertler Biathlet startet bei Junioren-WM

BAD LEONFELDEN. Jakob Ruckendorfer vertritt Österreich bei der Weltmeisterschaft in der Slowakei.

Der Bad Leonfeldener Jakob Ruckendorfer zählt zu Österreichs Nachwuchshoffnungen im Biathlon. Bild: beha

Über einen mächtigen Karrieresprung darf sich der 18 jährige Biathlet Jakob Ruckendorfer freuen: Erstmals qualifizierte sich für die Teilnahme an einer Weltmeisterschaft: Bei der Jugend-WM vom 27. Jänner bis 3. Februar in slowakischen Osrblie wird Ruckendorfer im Österreich-Team am Start stehen. Als Sieger der internen Qualifikationswertung darf der Mühlviertler auf einen Start in allen vier Bewerben hoffen: Einzel-, Staffel-, Sprint- und Verfolgungsrennen. Dabei war Ruckendorfers Start in die Saison so gar nicht nach Wunsch verlaufen: „Am Ende meiner Saisonvorbereitung habe ich leider einige intensive Trainingseinheiten verpasst. Ich hatte dann keine Ahnung, wo der Weg hingehen würde.“ Dazu kamen Probleme beim Langlauf-Training im Schnee, da die Loipe in Weigetschlag nicht mehr in Betrieb genommen werden konnte. Ruckendorfer: „Dank der Sportunion und den fleißigen Ratrak-Fahrern konnte trotzdem eine kurze Trainingsloipe für mich gespurt werden. Dass nun so eine erfolgreiche Saison folgt und ich zur WM fahren darf ist natürlich ein Traum!“ Die Anreise in die Slowakei erfolgt morgen.

