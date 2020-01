Schritt für Schritt arbeitet sich Jakob Ruckendorfer an die österreichische Spitze im Biathlon-Sport heran. Das jüngste Puzzleteil in seinem Karriere-Bauplan setzte der Mühlviertler bei den Österreichischen Meisterschaften im Super-Einzel-Bewerb ein: Im tirolerischen Hochfilzen eroberte Ruckendorfer als Bester seines Jahrganges den ausgezeichneten fünften Rang in der Juniorenklasse.