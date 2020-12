Mühlviertler bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Der 42-Jährige führte am Freitagvormittag in Haslach an der Mühl Verladearbeiten bei einem Umbau im Dachgeschoß eines Hauses durch. Dabei trug er ein etwa 60 Kilo schweres Fenster vom Flachdach in den Mansardenraum, wie die Polizei am Freitag berichtete. Dort war eine Deckenöffnung mit einer Schaltafel und einer Dreischichtplatte abgedeckt. Als der Mann mit dem Fenster in den Händen auf die Platte trat, brach diese durch. Er stürzte etwa dreieinhalb Meter tief nach unten.

Der Schwerverletzte wurde von der Feuerwehr mittels Drehleiter vom dritten Stock zu Boden gebracht und dort vom Notarzt erstversorgt. Danach wurde der Mann ins Klinikum Rohrbach eingeliefert.

