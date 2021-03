Mühlviertler beeindruckte bei Testfahrten die KTM-Experten

Seinen Weg im Motorsport macht der Motorrad-Rennfahrer Leo Rammerstorfer. Nachdem der 16-Jährige 2020 in seinem ersten Jahr schon Siege und internationale Top-Ergebnisse einfahren konnte, machte er nun bei einer Talentesichtung einmal mehr auf sich aufmerksam.

Vor den Augen einer Runde von Rennsportexperten gab der Mühlviertler auf Einladung von KTM, Projekt Spielberg und Red Bull Erzbergrodeo kräftig Gas und erhielt daraufhin ein Ticket für den neuen KTM Austrian Junior Cup. Diese von KTM ins Leben gerufene Rennserie soll jungen Talenten helfen, den schwierigen Weg in die Motorrad-Weltmeisterschaft zu meistern.

Für Rammerstorfer bringt diese Teilnahme ein dichtes Programm für das heurige Jahr mit sich. Denn parallel zur nationalen Serie wird er auch die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft IDM bestreiten. "Für mich liegt der Focus klar in der IDM. Dafür habe ich mich das ganze letzte Jahr vorbereitet. Mit dem Team KTM Freudenberg erwartet mich ein professionelles Umfeld und starke Teamkollegen." Dennoch freue er sich riesig, dass ihm KTM, Red Bull Erzbergrodeo, KTM Braumandl die Chance geben, den neuen Austrian Junior Cup bestreiten zu können. "Ich werde versuchen, mich schnellstmöglich an das für mich neue Bike zu gewöhnen und dann um Podiumsplatzierungen kämpfen."

Rammerstorfer wird heuer Rennen in Holland, Tschechien und Deutschland bestreiten. Besonders freut er sich aber auf das Heimrennen Ende August auf dem Red Bull Ring in der Steiermark. Bis dahin gilt die volle Konzentration dem ersten offiziellen Training für den Austrian Junior Cup auf dem Red Bull Ring. Das erste Rennen steht dann Anfang Mai in Oschersleben (D) auf dem Programm.