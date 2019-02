Mühlviertler Altbauer von trächtiger Kuh schwer verletzt

ROHRBACH. Eine hochträchtige Kuh hat am Montagvormittag im Mühlviertel einen Landwirt attackiert und schwer verletzt.

Der 61-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach hatte versucht, das Tier von der Freilauf- in die Abkalbe-Box zu bringen. Dabei ging die enthornte Kuh mehrmals auf ihn los und stieß ihn zu Boden.

Die Frau des Landwirts wurde durch die Schreie ihres Ehemanns auf dessen Notsituation aufmerksam und eilte ihm zu Hilfe. Sie fand den 61-Jährigen in der Freilaufbox, in der sich noch fünf weitere Kühe befanden, auf dem Boden liegend. Ihr gelang es, das rabiate Tier in die Abkalbebox zu sperren.

Der Bauer erlitt Wirbelverletzungen, konnte aber noch selbstständig ins Wohnhaus gehen, bevor er mit dem Rettungshubschrauber C10 in das Linzer Unfallkrankenhaus geflogen wurde, berichtete die Polizei am Montagnachmittag.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema