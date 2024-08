Mühlviertler Alkolenker flüchtete vom Unfallort

Ein 36-jähriger Mann aus Rainbach war in der Nacht auf Donnerstag gegen 1 Uhr mit seinem Mofa auf der Straße im Ortsgebiet von Rainbach im Mühlkreis in Richtung Lichtenau unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle, fuhr geradeaus weiter, kollidierte mit der Leitplanke und dem Brückengeländer und stürzte.

Ein Zeuge, der kurz darauf an der Unfallstelle vorbeikam, alarmierte die Rettungskräfte. Trotz offensichtlicher Verletzungen - einer stark blutenden Kopfwunde und einer etwa 10 Zentimeter langen Schnittwunde am rechten Bein - entfernte sich der Unfallfahrer zu Fuß vom Unfallort. Nach einer Suchaktion in der Umgebung wurde er schließlich zu Hause angetroffen.

2,14 Promille

Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde er ins Krankenhaus Freistadt gebracht. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,14 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass dem 36-Jährigen bereits der Führerschein entzogen worden war. Er wird nun wegen Alkohol am Steuer, Fahrens ohne Führerschein und Fahrerflucht angezeigt.

