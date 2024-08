Mühlviertler (59) bei Forstarbeiten von Baum überrollt

Der Einheimische war am Montagnachmittag alleine mit Forstarbeiten in einem Waldstück bei Pabneukirchen (Bezirk Perg) beschäftigt, als es gegen 16:30 Uhr zu dem Unglück kam. Aus ungeklärter Ursache überrollte ein Baumstamm den 59-Jährigen, der zwar schwer verletzt wurde, aber noch in der Lage war, seine Gattin zu verständigen.

Die Frau alarmierte die Einsatzkräfte. Der Mann wurde an der Unfallstelle versorgt und dann per Helikopter in das Landeskrankenhaus nach Amstetten gebracht, teilte die Polizei am Abend mit.

