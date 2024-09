Mühlviertler (58) trennte sich bei Arbeitsunfall Finger ab

Der Mann war am Freitagvormittag in einem Elektrounternehmen damit beschäftigt, eine Kabelrolle wechseln. Dabei kam es zu dem Unglück: Als er die 50 Kilo schweren Rolle in die Halterung hob, klemmte er seinen Zeigefinger ein.

Er schaffte es, die Rolle anzuheben und den Finger zu befreien. Anschließend verständigte er die Rettung, die ihn in das Krankenhaus nach Rohrbach brachte. Im Spital konnte die Ärzte den Finger aber nicht mehr retten: Ein Teil musste amputiert werden, teilte die Polizei am Montag mit.

