Mühlviertel Volleys feierten fünften Sieg in Serie

Eine großartige Teamleistung ebnete den Bundesliga Damen der Mühlviertel Volleys am Samstag den Weg zum 3:1 Heimsieg gegen das Erstliga Team der UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn. Dabei begann die Partie ganz und gar nicht nach Wunsch der Heimmannschaft. Im ersten Satz hatten die Pergerinnen viel zu viel Respekt vor den Gegnerinnen und hatten mit 15:25 eindeutig das Nachsehen. Auch der zweite Satz begann mit einem 4:0 für die Gäste denkbar schlecht und in in dieser Tonart ging es bis zum Stand von 19:15 für die Bisamberg-Hollabrunn weiter.

Doch dann ging ein Ruck durch das Team aus dem Mühlviertel. Punkt für Punkt kämpfte sich das Team von Coach Lydia Trauner heran. Bei 24:22 hatten die Damen aus Bisamberg Satzball, doch die Pergerinnen stellten zunächst auf 24:24 und schafften dann mit 27:25 den Satzausgleich. Ab diesem Zeitpunkt zeigten die Pergerinnen ihr bestes Volleyball in dieser Saison. Angefeuert vom begeisterten Heimpublikum holten sich die Sätze drei und vier mit 25:22 und 26:24. Topscorerinnen der Mühlviertel Volleys waren Lara Spiegl (15) und Jana Pilz (12).

"Nach dem ersten Satz dachten sich wohl alle in der Halle, dass dieses Spiel rasch vorbei sein würde. Doch was meine Girls ab Mitte des zweiten Satzes am Spielfeld gezeigt haben, war eine Bestätigung für die mentale Stärke dieses Teams. Wir sind im Kopf unglaublich stark und lassen uns auch in schwierigen Situationen nicht verunsichern", sagte die überglückliche Trainerin Lydia Trauner unmittelbar nach dem Spiel: "So eine Leistung gegen ein Team aus der ersten Bundesliga muss man erst einmal hinbekommen. Wir haben jetzt Halbzeit in der Relegation und wir liegen auf dem dritten Platz. So kann die Reise gerne weitergehen."

